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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Weihgarten/Polizeieinsatz

Coesfeld (ots)

Eine tumultartige Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wurde der Polizei am Freitag (06.06.) gegen 22:30 Uhr im Zusammenhang mit dem nahegelegenen Schützenfest in Billerbeck gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich eine Person offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und randalierte. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Gegen eine weitere Person, die den Mann im Rettungswagen filmte, ermittelt die Polizei wegen des Straftatbestandes der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches. Die entsprechenden Videoaufzeichnungen wurden gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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