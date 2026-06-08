Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg-Herbern, Werner Straße/Unter Alkohol und Drogen im Lkw unterwegs

Coesfeld (ots)

Wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrollierten Polizeibeamte am Freitag (05.06.) gegen 15:30 Uhr auf der Werner Straße in Herbern den Fahrer eines Sattelzuges. Den Gurtverstoß räumte der Mann ohne Umschweife ein. Jedoch stellten die Beamten bei der weiteren Kontrolle körperliche Auffälligkeiten bei dem 50-jährigen griechischen Staatsbürger fest und unterzogen ihn weiteren Tests. Dabei zeigte nicht nur der Drogentest den Konsum von Kokain an, auch ein Alkoholtest fiel mit 0.6 Promille positiv aus. Ein Arzt entnahm dem Mann Blutproben, ihn erwartet eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Die Beamten untersagten ihm zudem die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell