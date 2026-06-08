Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße, Kurzer Weg/ Erfolgreicher Schockanruf - Täter sprachen Russisch

Coesfeld (ots)

Bereits am 01.06.2026 erhielt eine 86-jährige Lüdinghauserin einen sogenannten "Schockanruf" auf ihrem Festnetz von einem vermeintlichen Anwalt. Dieser forderte nach einem angeblichen Verkehrsunfall, in dem der Bruder der Geschädigten verwickelt gewesen sein soll, eine Kaution in einer mittleren vierstelligen Höhe zu seiner Freilassung. Währenddessen wurde die Seniorin von einem vermeintlichen Krankenhausmitarbeiter auf ihrem Handy angerufen. Dort schilderte man ihr den Unfall konkreter. Das Gespräch fand auf russischer Sprache statt. Eine Übergabe der Kaution erfolgte in Lüdinghausen. Die Geschädigte übergab einer Person den geforderten Eurobetrag in bar. Diese wird wie folgt beschrieben:

- osteuropäisches Erscheinungsbild - dunkler Hauttyp - klein - hat Russisch gesprochen

In der letzten Woche erhielt die Polizei bereits Kenntnis über einen versuchten Schockanruf bei dem die Täter ebenfalls Russisch sprachen. Hier blieb es beim Versuch.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell