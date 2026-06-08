Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Senden, Dorfbauerschaft, Rosendahl, Osterwick, L555

Fahrradfahrer kollidieren - zwei Verletzte am Samstag

Coesfeld (ots)

Drei Jugendliche befuhren am 06.06.2026, gegen 15.45 Uhr, einen Fuß- und Radweg an der L555 in Rosendahl, Osterwick. Sie fuhren mit ihren Rädern nebeneinander, dabei kam der mittlere 15-jährige Radfahrer aus Rosendahl mit seinem Lenker zu nah an den seines Freundes. Die Lenker verhakten sich und der 15-Jährige fiel zu Boden. Bei dem Sturz verletzte er sich und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die anderen Radfahrer blieben unverletzt.

Ebenfalls kam es am Samstag, 06.06.2026, gegen 13.00 Uhr, zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern auf der Straße "Dorfbauerschaft" in Senden. Ein 74-jähriger Ahlener und eine 23-jährige Münsteranerin kollidierten auf dem dortigen Radweg frontal im Begegnungsverkehr auf dem Radweg. Zuvor war die Münsteranerin neben einem anderen Radfahrer gefahren und konnte sich nicht mehr rechtzeitig hinter diesem einordnen, als sie auf den ihr entgegenkommenden Ahlener stieß. Der 74-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gerade bei schönem Wetter sind viele Menschen mit dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs. Dabei kommt es auch immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Radfahrern.

Die Polizei gibt folgende Tipps für ein rücksichtsvolles Radfahren:

- Fahren Sie auf schmalen Wegen möglich weit rechts. - Wechseln Sie bei Gegenverkehr, vor Kurven, Kuppen oder unübersichtlichen Strecken frühzeitig in eine einreihige Fahrweise - dies gilt auch, wenn Fußgänger ihnen Begegnen oder sie diese Überholen möchten. - Reduzieren Sie an diesen Stellen auch Ihre Geschwindigkeit! - Rechnen Sie jederzeit mit entgegenkommenden Radfahrern, Spaziergängern, landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder freilaufenden Tieren. - Halten Sie ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. - Überholen Sie andere Radfahrende nur mit ausreichendem Seitenabstand und guter Sicht. - Machen Sie rechtzeitig auf sich aufmerksam. Wer überholen möchte, sollte frühzeitig die Klingel nutzen. So können sich Vorausfahrende oder Spaziergänger auf das Überholen einstellen. Das gilt besonders auf schmalen Wegen oder Straßen sowie bei Kindern und Spaziergängern mit Hunden. - Rechnen Sie nach dem Klingeln nicht automatisch mit einer vorhersehbaren Reaktion. Kinder, ältere Menschen, Hundehalter oder unsichere Radfahrer können unerwartet reagieren oder eben gar nicht reagieren. Reduzieren Sie deshalb Ihre Geschwindigkeit und halten Sie ausreichend Abstand!

Wer aufmerksam fährt, seine Geschwindigkeit den Gegebenheiten anpasst und Rücksicht nimmt, trägt wesentlich zu einem sicheren Miteinander auf den Wegen und Straßen im Kreis Coesfeld bei.

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