Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Hauptstraße/ Grauer Audi A6 Avant beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (02.06.26) einen grauen Audi A6 Avant beschädigt. Zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Osterwick, wo Kunden eines Friseurs, eines Bekleidungsgeschäfts sowie der Volksbank Fahrzeuge abstellen können. Neben dem beschädigten Audi parkte ein Mann ein. Nachdem er weggefahren war, stellte der Fahrer des Audi Schäden fest. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 50-60 Jahre - Jeans - dunkles Oberteil

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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