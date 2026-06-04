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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Schneise der Verwüstung

POL-COE: Nottuln, Schapdettener Straße/ Schneise der Verwüstung
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Coesfeld (ots)

Eine Schneise der Verwüstung hat am Mittwoch (03.06.26) ein 27-jähriger Slowake hinterlassen. Gegen 23.30 Uhr befuhr er in einem Auto die Schapdettener Straße und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr er einen Garten, kollidierte mit einer Hauswand, anschließend mit einem auf der Straße geparkten Auto, einem Verkehrsschild und durchquerte erneut einen Garten. In einer Hecke kam der 27-Jährige letztlich zum Stehen. Dabei verletzte der Mann sich leicht. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 2,4 Promille positiv. Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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