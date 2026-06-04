POL-COE: Dülmen, K27/ Autos zusammengestoßen
Coesfeld (ots)
Zwei Autos sind am Mittwoch (03.06.26) an der K27 zusammengestoßen. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lüdinghauser die K 27 in Fahrtrichtung Seppenrade. Gleichzeit kam eine 65-jährige Dülmenerin aus der Zufahrt Dernekamp und beabsichtigte links auf die K 27 abzubiegen. Als sie anfuhr, kam es zur Kollision der Autos. Durch den Unfall erlitten beide Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell