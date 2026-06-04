Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, K27/ Autos zusammengestoßen

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Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Mittwoch (03.06.26) an der K27 zusammengestoßen. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein 32-jähriger Lüdinghauser die K 27 in Fahrtrichtung Seppenrade. Gleichzeit kam eine 65-jährige Dülmenerin aus der Zufahrt Dernekamp und beabsichtigte links auf die K 27 abzubiegen. Als sie anfuhr, kam es zur Kollision der Autos. Durch den Unfall erlitten beide Verletzungen. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

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