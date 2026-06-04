POL-COE: Lüdinghausen, Westrup/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Für einen 31-jährigen Mann aus Bangladesch endete die Autofahrt am Donnerstag (04.06.26) an der Dülmener Straße. Gegen 11.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der Mann musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem ...

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