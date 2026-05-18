Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falsche Handwerker betrügen Rentnerin

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 15. Mai 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 16:45 Uhr ein Betrug mitgeteilt. Eine 87-Jährige, aus dem Raum Greifswald, meldete sich bei den Beamten um mitzuteilen, dass mutmaßliche Handwerker ihre EC-Karte gestohlen und anschließend 2.000 Euro von ihrem Bankkonto abgehoben haben.

Doch von vorn: Die Rentnerin hat seit einiger Zeit Probleme mit Insekten in ihrer Wohnung, welche sie nun entfernt haben wollte. Daraufhin suchte sie im Internet nach einer Firma zur Schädlingsbekämpfung. Nachdem sie auf diverse Anzeigen von Firmen stieß, entschied sie sich für einen Hausmeisterservice aus Oberhausen.

In weiterer Folge vereinbarte sie einen Termin für den 15. Mai 2026. Zu diesem erschienen zwei Männer im Alter von 20 -25 Jahren, welche angaben, sich um ihr Schädlingsproblem kümmern zu wollen. Ungefähr eine halbe Stunde später stellten die Männer der Rentnerin die Rechnung in Höhe von 300 Euro für ihre vermeintlich geleistete Arbeit aus. Diese Summe sollte die Deutsche vor Ort per Kartenzahlung begleichen. Nach Eingabe der PIN in das Kartenlesegerät gab einer der Männer jedoch an, dass die Zahlung nicht funktioniert habe, woraufhin der Geschädigten angeboten wurde, 100 Euro bar anzuzahlen und den Rest später zu überweisen.

In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit entwendeten die Täter die EC-Karte der Geschädigten, was ihr jedoch erst auffiel, nachdem die beiden Männer ihre Wohnung bereits verlassen hatten. Die Rentnerin wandte sich daraufhin jedoch an ihre Bank, um zu prüfen, ob von ihrem Konto unautorisierte Buchungen vorgenommen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass 2.000 Euro fehlten.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Diebstahls sowie des Betruges.

Immer wieder werden Menschen durch Kriminelle um ihr Geld betrogen, weil diese vorgeben handwerkliche Leistungen durchführen zu wollen.

Die Polizei rät:

- Seien Sie skeptisch und recherchieren Sie im Vorfeld zu den Firmen.

- Prüfen Sie online Bewertungen der Firmen. Diese geben oft Rückschlüsse auf die Seriosität dieser.

- Die Zahlung in Vorkasse muss im Vertrag oder Angebot festgehalten werden.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zu Zahlungen drängen.

- Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

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