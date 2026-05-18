PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Falsche Handwerker betrügen Rentnerin

Greifswald (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, 15. Mai 2026, wurde der Greifswalder Polizei gegen 16:45 Uhr ein Betrug mitgeteilt. Eine 87-Jährige, aus dem Raum Greifswald, meldete sich bei den Beamten um mitzuteilen, dass mutmaßliche Handwerker ihre EC-Karte gestohlen und anschließend 2.000 Euro von ihrem Bankkonto abgehoben haben.

Doch von vorn: Die Rentnerin hat seit einiger Zeit Probleme mit Insekten in ihrer Wohnung, welche sie nun entfernt haben wollte. Daraufhin suchte sie im Internet nach einer Firma zur Schädlingsbekämpfung. Nachdem sie auf diverse Anzeigen von Firmen stieß, entschied sie sich für einen Hausmeisterservice aus Oberhausen.

In weiterer Folge vereinbarte sie einen Termin für den 15. Mai 2026. Zu diesem erschienen zwei Männer im Alter von 20 -25 Jahren, welche angaben, sich um ihr Schädlingsproblem kümmern zu wollen. Ungefähr eine halbe Stunde später stellten die Männer der Rentnerin die Rechnung in Höhe von 300 Euro für ihre vermeintlich geleistete Arbeit aus. Diese Summe sollte die Deutsche vor Ort per Kartenzahlung begleichen. Nach Eingabe der PIN in das Kartenlesegerät gab einer der Männer jedoch an, dass die Zahlung nicht funktioniert habe, woraufhin der Geschädigten angeboten wurde, 100 Euro bar anzuzahlen und den Rest später zu überweisen.

In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit entwendeten die Täter die EC-Karte der Geschädigten, was ihr jedoch erst auffiel, nachdem die beiden Männer ihre Wohnung bereits verlassen hatten. Die Rentnerin wandte sich daraufhin jedoch an ihre Bank, um zu prüfen, ob von ihrem Konto unautorisierte Buchungen vorgenommen wurden. Dabei wurde festgestellt, dass 2.000 Euro fehlten.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Diebstahls sowie des Betruges.

Immer wieder werden Menschen durch Kriminelle um ihr Geld betrogen, weil diese vorgeben handwerkliche Leistungen durchführen zu wollen.

Die Polizei rät:

   -	Seien Sie skeptisch und recherchieren Sie im Vorfeld zu den 
Firmen.
   -	Prüfen Sie online Bewertungen der Firmen. Diese geben oft 
Rückschlüsse auf die Seriosität dieser.
   -	Die Zahlung in Vorkasse muss im Vertrag oder Angebot 
festgehalten werden.
   -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zu Zahlungen 
drängen.
   -	Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 14:05

    POL-NB: Steine von Brücke geworfen - Pkw beschädigt

    Greifswald (ots) - Bereits am vergangenen Samstag, 16. Mai 2026, wurden Beamte des Polizeihauptrevieres in Greifswald zu einem Einsatz auf einer Brücke der L 261 (B 109/ Weidenweg) gerufen. Eine Hinweisgeberin meldete gegen 15:00 Uhr, dass zwei Jungen auf der Brücke stehen und Steine auf die darunter befindliche B 109 werfen würden. Ein Stein traf ihre Frontscheibe und beschädigte diese. Die beiden Jungen befanden ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:54

    POL-NB: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletztem Kind in Stralsund

    Stralsund (ots) - Am heutigen Montagmorgen (18.05.2026) gegen 09:00 Uhr kam es in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 4-jährigen deutschen Jungen und einer 22-jährigen deutschen Fahrzeugführerin eines VW. Nach ersten Erkenntnissen lief das Kind vermutlich unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Pkw erfasst. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren