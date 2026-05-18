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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletztem Kind in Stralsund

Stralsund (ots)

Am heutigen Montagmorgen (18.05.2026) gegen 09:00 Uhr kam es in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 4-jährigen deutschen Jungen und einer 22-jährigen deutschen Fahrzeugführerin eines VW.

Nach ersten Erkenntnissen lief das Kind vermutlich unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Pkw erfasst. Der Junge erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen.

Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde das Kind durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund kam ein Unfallursachenermittler der DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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