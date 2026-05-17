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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 263

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 17.05.2026 gegen 12:00 Uhr kam es auf der L 263 kurz hinter der Ortschaft Ziethen in Richtung Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwischen einem 66-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Wohnmobil Fiat und einem 47-jährigen iranischen Fahrzeugführer eines Pkw VW kam es aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot zu einer seitlichen Berührung der Außenspiegel. Der Fahrzeugführer des Pkw VW bremste aufgrund dieser Kollision stark ab, was der nachfolgende 43-jährige deutsche Fahrer eines Pkw BMW zu spät bemerkte. Dieser fuhr anschließend auf den Pkw VW auf. Alle Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.200 Euro. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die L 263 blieb während der Unfallaufnahme weiterhin befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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