Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Fahrzeuge kollidieren bei Überholvorgang auf der B 197

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 17.05.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf der B197 zwischen Friedland und Kavelpaß zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 55-jähriger mit seinen Pkw Renault die B197 aus Fahrtrichtung Kavelpaß kommend in Richtung Friedland. Kurz vor der Ortschaft Friedland beabsichtigte der Fahrer zwei vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Im Zuge des Überholvorganges scherte dieser zunächst zwischen die zwei vorausfahrenden Fahrzeuge ein, um anschließend erneut zum Überholen anzusetzen. Dabei übersah der 55-jährige jedoch einen 38-Jährigen Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi, welcher sich bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die B197 musste im Rahmen der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt werden. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger.

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