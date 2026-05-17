Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der B 111 in Gützkow

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 17.05.2026 gegen 12:10 Uhr kam es in der Ortschaft Gützkow zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Toyota die B 111 durch Gützkow. Auf Höhe der Tankstelle musste ein Pkw Skoda eines 70-jährigen Fahrzeugführers und ein Pkw BMW eines 56-jährigen Fahrzeugführers verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher noch ungeklärter Ursache übersah die 21-Jährige diese stehenden Pkw und fuhr auf den Skoda auf. In weitrerer Folge schob sie diesen Skoda auf den BMW auf. Die Insassen der beteiligten Pkw konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kamen zwei Abschleppunternehmen zum Einsatz, da zwei der beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die B 111 musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden.

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