PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Drei Fahrzeuge kollidieren auf der B 111 in Gützkow

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 17.05.2026 gegen 12:10 Uhr kam es in der Ortschaft Gützkow zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen. Eine 21-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit einem PKW Toyota die B 111 durch Gützkow. Auf Höhe der Tankstelle musste ein Pkw Skoda eines 70-jährigen Fahrzeugführers und ein Pkw BMW eines 56-jährigen Fahrzeugführers verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher noch ungeklärter Ursache übersah die 21-Jährige diese stehenden Pkw und fuhr auf den Skoda auf. In weitrerer Folge schob sie diesen Skoda auf den BMW auf. Die Insassen der beteiligten Pkw konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kamen zwei Abschleppunternehmen zum Einsatz, da zwei der beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Die B 111 musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 15:52

    POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der L 263

    Wolgast (LK VG) (ots) - Am 17.05.2026 gegen 12:00 Uhr kam es auf der L 263 kurz hinter der Ortschaft Ziethen in Richtung Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwischen einem 66-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Wohnmobil Fiat und einem 47-jährigen iranischen Fahrzeugführer eines Pkw VW kam es aufgrund eines Verstoßes gegen das ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 15:25

    POL-NB: Zwei Fahrzeuge kollidieren bei Überholvorgang auf der B 197

    Friedland (LK MSE) (ots) - Am 17.05.2026 gegen 11:30 Uhr kam es auf der B197 zwischen Friedland und Kavelpaß zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 55-jähriger mit seinen Pkw Renault die B197 aus Fahrtrichtung Kavelpaß kommend in Richtung Friedland. Kurz vor der Ortschaft Friedland beabsichtigte der Fahrer zwei vorausfahrende Fahrzeuge zu überholen. Im Zuge des ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 13:37

    POL-NB: Motorradfahrer kommt auf der L 283 von der Fahrbahn ab

    Ueckermünde LK V-G (ots) - Am 17.05.2026 gegen 10:00 Uhr kam es auf der L283 zwischen Hintersee und Glashütte zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer mit seinem Motorrad Suzuki die L283 aus Richtung Hintersee kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Hierbei kam der Fahrzeugführer in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren