Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Hennef hat Respekt - Der Helfertag

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Hennef (ots)

Die Feuerwehr Hennef blickt auf einen rundum erfolgreichen Aktionstag zurück. Beim großen Helfertag "Hennef hat Respekt" am vergangenen Sonntag präsentierten sich die Einsatzkräfte aller fünf Einheiten und freuten sich über einen enormen Publikumsandrang. Von 11 bis 18 Uhr nutzten zahlreiche Menschen die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die Arbeit ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu informieren und schweres Gerät einmal aus nächster Nähe zu betrachten.

Am Stand der Feuerwehr erwarteten die Besucherinnen und Besucher eine große Fahrzeugausstellung und spannende Mitmachaktionen.

Ein besonderes Highlight des Tages war die Übung zur technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Hier konnten die Henneferinnen und Hennefer unter Anleitung von Feuerwehrleuten selbst Hand anlegen und erfahren, wie es ist, eine Person aus einem Pkw zu befreien.

Zusätzlich wurde dargestellt, wie Wasser über eine lange Wegstrecke gefördert werden kann. Dies ist zum Beispiel bei Waldbränden und Einsatzstellen mit einem hohen Löschwasserbedarf erforderlich. Hierfür hält die Feuerwehr neben zwei Tankwagen auch einen Schlauchwagen mit 2.000 Metern Schlauchmaterial vor.

Ein voller Erfolg war der Tag auch für unsere jungen Gäste. Auch der Parcours mit den Mini-Feuerwehrautos und die Bastelstation sorgten für Spaß und Begeisterung.

Neben der Feuerwehr waren auch das THW, der Zoll, die Polizei, der städtische Rettungsdienst sowie viele weitere Organisationen vor Ort und trugen zum erfolgreichen Aktionstag bei.

Die Feuerwehr Hennef möchte sich auf diesem Weg herzlich bei allen Gästen für den Besuch, die spannenden Gespräche und die große Wertschätzung bedanken, die allen Teilnehmern an diesem Tag entgegengebracht wurde.

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