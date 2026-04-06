Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Schwerer Verkehrsunfall am Ostermontag in Lanzenbach

Hennef-Lanzenbach // L125 (ots)

Am Ostermontag kam es am Nachmittag auf der Talstraße (L125) zwischen Geisbach und Lanzenbach zu einem schweren Verkehrsunfall.

Um 14:37 Uhr wurde die Löscheinheit Söven mit dem Stichwort "TH1-Verkehr" alarmiert. Dort waren aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Ein mit vier Personen besetzter Smart "Forfour" kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Touran, der mit einer Person besetzt war.

Neben der Feuerwehr wurde der Rettungsdienst mit dem Stichwort "RD52" alarmiert. Insgesamt waren fünf Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund der Anzahl der Verletzten wurden zusätzlich ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst (OrgL), ein Leitender Notarzt (LNA), der Ärztliche Leiter Rettungsdienst sowie ein Einsatzleitwagen des Rettungsdienstes hinzugezogen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Beteiligten ihre Fahrzeuge verlassen. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Patienten. Neben der Sicherstellung des Brandschutzes unterstütze die Feuerwehr auch die Unfallaufnahme durch die Polizei. Eine Person wurde durch die Feuerwehr über ein Feld zum Rettungshubschrauber transportiert und dort an die Besatzung übergeben.

Alle fünf beteiligten Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen, drei weitere wurden schwer verletzt. Der Fahrer des VW Touran wurde leicht verletzt.

Die Talstraße (L125) bleibt derzeit (Stand 16:45 Uhr) für die Dauer der Unfallaufnahme weiterhin gesperrt.

Die Löscheinheit Söven war unter der Leitung von Hauptbrandmeister Matthias Moore mit insgesamt 28 Einsatzkräften am Ort.

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