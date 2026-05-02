Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Aktionstag "Hennef hat Respekt - Der Helfertag"

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Hennef (Sieg) (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Hennef lädt alle Interessierten ein, am Sonntag, dem 10. Mai, Feuerwehrarbeit hautnah zu erleben. Im Rahmen des Aktionstages "Hennef hat Respekt - Der Helfertag" präsentieren sich haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte sowie soziale Einrichtungen von 11 bis 18 Uhr auf der Frankfurter Straße.

Die Freiwillige Feuerwehr Hennef wird mit allen Einheiten vor Ort vertreten sein und ihren Stand direkt vor dem historischen Rathaus aufbauen. Besondere Highlights für das Publikum sind die große Fahrzeugausstellung sowie Übungen zum selbst Anpacken. Auch für junge Gäste ist bestens gesorgt: Ein Kinderparcour mit Mini-Feuerwehrautos und eine kreative Bastelstation laden zum Verweilen und Mitmachen ein. Unterstützt wird die Einsatzabteilung dabei tatkräftig durch den engagierten Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr.

Neben der Feuerwehr sind zahlreiche weitere Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei, das THW, die DLRG und viele mehr an dem Aktionstag beteiligt. Ergänzt wird das umfangreiche Programm durch einen verkaufsoffenen Sonntag, der zwischen 13 Uhr und 18 Uhr zu einem Besuch in die Hennefer Innenstadt einlädt.

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