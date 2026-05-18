Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wegen Foto von Schuhen? Frau wird im Bus verprügelt

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabend gegen 18:00 Uhr ist eine 26-jährige Deutsche in einem Bus im Bereich der Lindenstraße in Neubrandenburg von drei Somalierinnen im Alter von 17 bis 21 Jahren angegriffen worden - mutmaßlich, weil sie zuvor ein Foto von den Schuhen einer der Frauen gemacht hatte.

Nach dem gemachten Foto war zunächst eine der Frauen aus der Gruppe aufgestanden und zu dem späteren Opfer gegangen. Nach einer kurzen Diskussion zwischen den beiden wegen des Fotos schlug die Frau auf die 26-Jährige ein, die sich dann gewehrt haben soll. Zwei weitere Frauen aus der Gruppe kamen dazu und schlugen ebenfalls auf die 26-Jährige teils auch mit einem Gegenstand ein. Die Ermittlungen gegen die drei Somalierinnen laufen daher wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung.

Zwei weitere Somalier aus der Gruppe sowie die 21-jährige Begleiterin des Opfers versuchten, die Frauen auseinanderzubringen. Der Busfahrer ließ alle Beteiligten aussteigen, danach rief die 26-Jährige die Polizei. Die Polizeibeamten fanden die Beschuldigten am Augustabad. Anzeigen gegen die drei Frauen wurden aufgenommen, sie wurden strafrechtlich belehrt.

Das Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Eine Mitteilung an die Ausländerbehörde ist erfolgt.

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