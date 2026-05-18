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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gemeinsame Ermittlungserfolg der Bundespolizeiinspektion und Polizeiinspektion Stralsund nach Graffiti-Schmiererei an Zug in Lietzow

Rügen (ots)

Am Freitag, dem 15.05.2026, wurde gegen 16:00 Uhr eine Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Bahnanlage in der Gemeinde Lietzow bekannt. Nach ersten Erkenntnissen brachten die Täter an einem Zug ein Graffiti mit einer Größe von etwa 6,50 Metern x 1,50 Metern an.

Die Bundespolizei wurde unmittelbar informiert. Im Rahmen der schnellen und engen Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeireviers Sassnitz konnten im Zuge der weiteren Ermittlungen ein Fahrzeug sowie eine tatverdächtige Person im Nahbereich festgestellt werden. In dem Fahrzeug wurden unter anderem Spraydosen aufgefunden.

Im weiteren Verlauf erfolgte die Durchsuchung des Fahrzeuges. Dabei wurden verschiedene Beweismittel sichergestellt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von insgesamt drei beteiligten Tätern ausgegangen.

Gegen einen 41-jährigen deutschen Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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