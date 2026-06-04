POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Robert-Bosch-Straße auf ein Firmengelände eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch (03.06.26) öffneten die Täter gewaltsam einen Zaun. Sie entwendeten Fahrzeugteile von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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