POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Westrup stoppte eine Streifenwagenbesatzung gegen 15.05 Uhr am Mittwoch (03.06.26) einen 29-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum und Kokain. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Lüdinghauser die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein. Rückfragen bitte ...

mehr