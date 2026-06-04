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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Robert-Bosch-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Robert-Bosch-Straße auf ein Firmengelände eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch (03.06.26) öffneten die Täter gewaltsam einen Zaun. Sie entwendeten Fahrzeugteile von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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    Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Gladbeck sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr am Mittwoch (03.06.26) und 13 Uhr am Donnerstag (04.06.26) brachen die Täter eine Tür auf. Sie entwendeten eine Kaffeemaschine und Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

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  • 04.06.2026 – 18:47

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