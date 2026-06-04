POL-COE: Nottuln, Darup, Gladbeck/ Einbruch
Coesfeld (ots)
In der Bauerschaft Gladbeck sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr am Mittwoch (03.06.26) und 13 Uhr am Donnerstag (04.06.26) brachen die Täter eine Tür auf. Sie entwendeten eine Kaffeemaschine und Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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