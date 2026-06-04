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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Darup, Gladbeck/ Einbruch

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Gladbeck sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr am Mittwoch (03.06.26) und 13 Uhr am Donnerstag (04.06.26) brachen die Täter eine Tür auf. Sie entwendeten eine Kaffeemaschine und Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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