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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Herbert Reul besucht Polizeiwache

POL-COE: Lüdinghausen/ Herbert Reul besucht Polizeiwache
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Coesfeld (ots)

Innenminister Herbert Reul (2. von rechts) hat am Mittwoch (03.06.26) gemeinsam mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr (rechts) und dem stellvertretenden Abteilungsleiter Polizei (letzte Reihe, Mitte), Polizeioberrat Christian Sommer, die Polizeiwache in Lüdinghausen besucht.

Es war für ihn selbstverständlich, die Polizistinnen und Polizisten in informeller Runde vor seiner Buchvorstellung zu treffen. Nach kurzen Begrüßungsworten des Landrats stellte der Innenminister eines klar: Er sei nicht hier, um an einer Führung durch das Gebäude teilzunehmen. Er sei vor Ort, um mit der "Mannschaft" ins Gespräch zu kommen. Reul nahm sich ausführlich Zeit, auf Augenhöhe und ungezwungen mit den Polizistinnen und Polizisten zu sprechen.

Mit "Bitte passen Sie auf sich auf!" verabschiedete sich der Innenminister, der bei allen Beteiligten einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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