Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Schloßpark

Unbekannte beschädigen Überdachung - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter zersägten die aus Holz bestehenden Stützbalken einer Überdachung eines Vereinsheims an der Straße "Am Schloßpark" in Nordkirchen. Durch das Durchtrennen der tragenden Holzbalken wurde die Stabilität der Überdachung beeinträchtigt. Dies stellte ein Vertreter des Vereins am Samstag (06.06.2026) fest. Ein genauer Tatzeitraum kann nicht konkret eingegrenzt werden. Letztmalig unbeschädigt war die Überdachung vor ca. drei Wochen.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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