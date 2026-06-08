Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Ostdamm, K27, B474 /Autofahrer schläft unter dem Einfluss von Alkohol an einer roten Ampel ein

Coesfeld (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Dülmen befuhr am 08.06.2026 gegen 0.40 Uhr den Ostdamm (K 27) in Dülmen. An einer roten Ampel hielt er an und schlief dabei ein. Ein hinter ihm wartender Autofahrer verständigte die Polizei, nachdem er zuvor mehrere Grünphasen abgewartet hatte.

Die eingesetzten Polizeibeamten fanden den 55-Jährigen schlafend in seinem Auto mit laufendem Motor an der Ampel vor.

Sie weckten den Fahrer und kontrollierten ihn. Er gab spontan an, vom Schützenfest zu kommen und an der Ampel eingeschlafen zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille.

Dem Dülmener wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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