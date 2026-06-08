Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stockum/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Coesfeld (ots)

Eine zehnköpfige Personengruppe wurde auf dem Schützenfest in Stockum am Freitag (05.06.), gegen 22:00 Uhr durch den Veranstalter zunächst des Zeltes verwiesen. Die Gruppe hatte hochprozentigen Alkohol ins Festzelt geschmuggelt. Nachdem die Gruppe wenig später zurückkehrte, sprach der Veranstalter ein Hausverbot aus. Da ein Beschuldigter die Veranstaltung weiter störte, rief der Veranstalter die Polizei hinzu.

Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der 27-jährige Coesfelder weiter unkooperativ und aggressiv. Er leistete Widerstand gegen eine Durchsuchung zur Feststellung seiner Identität, schlug um sich und beleidigte die Beamten. Diese fesselten den Mann schließlich und setzten ihn in den Streifenwagen, wo er weiter randalierte. Er wurde zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam nach Dülmen gebracht. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren.

Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

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