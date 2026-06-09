POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Computertechnik aus Gesamtschule entwendet
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 16:00 Uhr bis Montag (08.06.), 08:00 Uhr in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten Computerzubehör.
Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.
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