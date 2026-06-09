Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/Computertechnik aus Gesamtschule entwendet

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 16:00 Uhr bis Montag (08.06.), 08:00 Uhr in einen Klassenraum der Gesamtschule ein. Sie brachen ein Fenster auf und entwendeten Computerzubehör.

Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

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