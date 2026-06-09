Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kirchspiel Rorup/Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz

Coesfeld (ots)

Ohne Fremdeinwirkung stürzte am Montag (08.06.) gegen 17:00 Uhr ein Pedelecfahrer auf einem Radweg im Bereich Kirchspiel Rorup. Der 28-jährige Dülmener prallte in einer Kurve gegen einen Metallzaun und fiel zu Boden. Dabei verletzte er sich schwer, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die L580 sowie die K48 waren hierfür zwischenzeitlich gesperrt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Dabei prüft die Polizei auch, ob der Mann alkoholisiert unterwegs war.

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