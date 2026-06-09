POL-COE: Havixbeck, Dirkes Allee/Fenster der Grundschule beschädigt
Coesfeld (ots)
Unbekannte Personen beschädigten über das verlängerte Wochenende im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 16:00 Uhr bis Dienstag (09.06.), 07:15 Uhr zwei Lichtkuppeln auf dem Dach einer Grundschule in Havixbeck. Die Kuppeln wurden durch Steine durchschlagen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen an der Grundschule sowie der benachbarten Gesamtschule. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.
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