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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Dirkes Allee/Fenster der Grundschule beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte Personen beschädigten über das verlängerte Wochenende im Zeitraum von Mittwoch (03.06.), 16:00 Uhr bis Dienstag (09.06.), 07:15 Uhr zwei Lichtkuppeln auf dem Dach einer Grundschule in Havixbeck. Die Kuppeln wurden durch Steine durchschlagen. In der Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu Sachbeschädigungen an der Grundschule sowie der benachbarten Gesamtschule. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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