Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Darfeld, Mohnweg/Diebstähle aus Autos

Coesfeld (ots)

Unbekannte drangen im Zeitraum von Montag (08.06.), 17:30 Uhr bis Dienstag (09.06.), 08:00 Uhr in drei Autos ein, die im Bereich Mohnweg in Darfeld abgestellt waren. Sie durchsuchten die Autos und entwendeten in einem Fall Bankkarten sowie einen zweistelligen Bargeldbetrag. Mit einer der Bankkarten tätigten sie mehrere Verfügungen über einen insgesamt ebenfalls zweistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei sicherte an den Tatorten Spuren und ermittelt. Unklar ist bislang, wie die Täter die Fahrzeuge öffneten, die dabei unbeschädigt blieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

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