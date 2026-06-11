POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen
Coesfeld (ots)
Die Scheiben zweier Firmenfahrzeuge eines Elektroinstallationsbetriebes schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch (10.06.), 17:00 Uhr bis Donnerstag (11.06.), 07:15 Uhr an der Bergstraße in Billerbeck ein. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie hochwertige Werkzeugmaschinen. Zum Transport der Beute wurde vermutlich ein Kraftfahrzeug verwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.
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