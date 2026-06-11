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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots)

Die Scheiben zweier Firmenfahrzeuge eines Elektroinstallationsbetriebes schlugen unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch (10.06.), 17:00 Uhr bis Donnerstag (11.06.), 07:15 Uhr an der Bergstraße in Billerbeck ein. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie hochwertige Werkzeugmaschinen. Zum Transport der Beute wurde vermutlich ein Kraftfahrzeug verwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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