POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen gestohlen

Coesfeld (ots) - Die Arbeit der Polizei geht hinter den Kulissen auch dann weiter, wenn unmittelbar nach einer Tat zunächst kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. So hat die Kriminalpolizei nun über Spuren, die an Tatorten gesichert worden waren, zwei Einbrüche aufgeklärt, die bereits einige Monate zurückliegen. Am 31.12.2025 waren bis dato Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bereich Riege in Holtwick ...

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