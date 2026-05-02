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Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand einer PV-Anlage

Wörrstadt, Schulstraße (ots)

Am Morgen des 02.05.2026 führt gegen 09:40h der Brand einer PV-Anlage auf dem Dach eines Einfamilienhauses zu einem Einsatz der Feuerwehren aus der Region Wörrstadt und Wöllstein. Der Eigentümer bemerkt den Brand, verständigt die Feuerwehr und verlässt das Haus. Mit ca. 70 Einsatzkräften ist die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wird niemand; ein Schaden am Dach ist nicht zu erkennen. Nach erster Bewertung führt ein tech. Defekt an Kabeln unterhalb der PV-Module zu dem Schmorbrand. Der Einsatz führt zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt

Telefon: 06732/911-2900
E-Mail: pwwoerrstadt@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell

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