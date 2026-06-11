Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Nottuln/Einbrüche aufgeklärt

Coesfeld (ots)

Die Arbeit der Polizei geht hinter den Kulissen auch dann weiter, wenn unmittelbar nach einer Tat zunächst kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. So hat die Kriminalpolizei nun über Spuren, die an Tatorten gesichert worden waren, zwei Einbrüche aufgeklärt, die bereits einige Monate zurückliegen.

Am 31.12.2025 waren bis dato Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bereich Riege in Holtwick eingedrungen. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt, das Haus durchsucht und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Spuren am Tatort führten nun zu einer 19-jährigen Frau, der auch zwei weitere Einbrüche im Kreisgebiet zugeordnet werden können. Ihr Aufenthaltsort ist bislang unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.

In der Nacht vom 26. auf den 27.01.2026 hatten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses an der Hellerstraße in Appelhülsen aufgebrochen. Auch hier durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie hochprozentigen Alkohol. Vor Ort durch die Kriminalpolizei gesicherte Spuren konnten nun einem 26-jährigen Rumänen zugeordnet werden. Dieser sitzt wegen einer anderen Verurteilung bereits in einem Gefängnis und wird sich nun für eine weitere Tat verantworten müssen.

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