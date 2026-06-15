POL-COE: Olfen, Schlosserstraße
Fahrradfahrerin stürzt bei Probefahrt
Coesfeld (ots)
Eine 27-jährige Zweiradmechanikerin aus Lüdinghausen stürzte am 13.06.2026, gegen 12.30 Uhr, auf der Schlosserstraße in Olfen während einer Probefahrt mit einem von ihr zuvor reparierten Pedelec. Dabei verletzte sie sich und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt.
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