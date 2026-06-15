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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße
Fahrradfahrerin stürzt bei Probefahrt

Coesfeld (ots)

Eine 27-jährige Zweiradmechanikerin aus Lüdinghausen stürzte am 13.06.2026, gegen 12.30 Uhr, auf der Schlosserstraße in Olfen während einer Probefahrt mit einem von ihr zuvor reparierten Pedelec. Dabei verletzte sie sich und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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