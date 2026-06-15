Coesfeld (ots) - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 11.06.26, gegen 19.30 Uhr, vier bis fünf Jugendliche, wie sie auf einem Schulhof auf der Haverlandhöhe in Dülmen Pyrotechnik anzündeten. Kurz danach brannte eine Hecke auf dem Schulhof. Die Zeugin versuchte den Brand mit ihrem Mann zusammen zu löschen und rief die Feuerwehr hinzu. Diese löschte den Brand ...

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