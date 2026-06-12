Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vollenstraße

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 11.06.2026, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, den auf der Vollenstraße in Dülmen geparkten grauen Citroen einer 42-jährigen Dülmenerin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611.

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