Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Am Bahnhof, Schlossstraße, Am Schloßpark, Schloss

Autoeinbrüche in Nordkirchen und Nordkirchen Capelle

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (14.06.20216) brachen bislang unbekannte Täter in mindestens sechs Autos am Bahnhof in Nordkirchen, Capelle ein und mindestens in drei weitere rund ums Schloss Nordkirchen.

Dabei schlugen sie jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme konnte die Polizei nicht alle Halter der Autos antreffen oder befragen. Aus einem der Autos entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt. Zu weiterem Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Die Einbrüche meldeten Zeugen gegen 20.30 Uhr rund ums Schloss und gegen 22.10 Uhr am Bahnhof.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

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