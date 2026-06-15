PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Am Bahnhof, Schlossstraße, Am Schloßpark, Schloss
Autoeinbrüche in Nordkirchen und Nordkirchen Capelle

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (14.06.20216) brachen bislang unbekannte Täter in mindestens sechs Autos am Bahnhof in Nordkirchen, Capelle ein und mindestens in drei weitere rund ums Schloss Nordkirchen.

Dabei schlugen sie jeweils eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Wertgegenständen. Bei der Anzeigenaufnahme konnte die Polizei nicht alle Halter der Autos antreffen oder befragen. Aus einem der Autos entwendeten sie eine Handtasche samt Inhalt. Zu weiterem Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Die Einbrüche meldeten Zeugen gegen 20.30 Uhr rund ums Schloss und gegen 22.10 Uhr am Bahnhof.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 09:25

    POL-COE: Billerbeck, Darfelder Straße/Mit Kokain aber ohne Führerschein unterwegs

    Coesfeld (ots) - Einen 32-jähriger Fahrzeugführer hielten Polizeibeamte am Sonntag (14.06.) gegen 14:00 Uhr auf der Darfelder Straße in Billerbeck an. Während der Kontrolle gab 32-jährige gegenüber den Beamten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Diese war dem Mann tatsächlich bereits vor fast zwei Jahren entzogen worden. Bei der ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 09:11

    POL-COE: Olfen, Schlosserstraße / Fahrradfahrerin stürzt bei Probefahrt

    Coesfeld (ots) - Eine 27-jährige Zweiradmechanikerin aus Lüdinghausen stürzte am 13.06.2026, gegen 12.30 Uhr, auf der Schlosserstraße in Olfen während einer Probefahrt mit einem von ihr zuvor reparierten Pedelec. Dabei verletzte sie sich und ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:37

    POL-COE: Dülmen, Vollenstraße / Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 11.06.2026, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr, den auf der Vollenstraße in Dülmen geparkten grauen Citroen einer 42-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-793611. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren