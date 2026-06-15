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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghoff
Auto im Seitengraben aufgefunden

Coesfeld (ots)

Zeugen meldeten am 13.06.2026 gegen 05.50 Uhr ein Auto im Seitengraben der Straße Tüllinghoff. Die eintreffenden Beamten fanden das Fahrzeug ohne Insassen vor, der Motor war noch warm. Sowohl das Auto als auch der Grünstreifen waren beschädigt.

Das Kennzeichen führte die Polizisten zu einer 25-jährigen Olfenerin. Bei Ermittlungen an der Halteranschrift ergab sich der Anfangsverdacht, dass die 25-Jährige den Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 mg/l. Zudem gab sie an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Aus diesen Gründen wurden der Olfenerin auf der Polizeiwache in Lüdinghausen zwei Blutproben entnommen. Angaben zur Beteiligung an dem Unfall machte sie nicht.

Das Fahrzeug und weitere Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt, und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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