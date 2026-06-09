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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in zwei Keller

Nordhausen (ots)

In der Dr.-Robert-Koch-Straße wurde am Montagabend von einem 64-jährigen Mann gemeldet, dass in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Zur Zeit dieser Mitteilung waren auch noch zwei unbekannte Männer im Kellerbereich des Gebäudes. Die entsandten Einsatzkräfte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten nach ihrem Eintreffen keine Täter mehr feststellen. Beide Männer haben sich nach dem Anruf in unbekannte Richtung entfernt. Bei genauer Nachschau in den betroffenen Kellern wurde vom Anrufer festgestellt, dass nichts entwendet wurde. Der Diebstahl ist demnach im Versuchsstadium steckengeblieben.

Wer Hinweise zu diesem versuchten Einbruchsdiebstahl machen kann, ist angehalten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen 0142127

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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