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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streitigkeit nach lauter Musik

Bad Frankenhausen (ots)

Montagabend kam es in der Poststraße zu einem Streit zwischen einer 46-jährigen Frau und einem 31-jährigen Mann. Der Mann hörte im Freien Musik und wurde von der Frau angesprochen, die Musik leise zu machen. Nachdem der Mann dies nicht tat, entbrannte ein Streit, in dessen Folge es zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam.

Beide Personen wirkten jeweils auf die andere ein, wobei sie sich gegenseitig leicht verletzten. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Handy beschädigt. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, war die Lage bereits von einem hinzukommenden Zeugen beruhigt worden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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