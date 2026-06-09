Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall im Kreuzungsbereich - jugendliche Fahrzeuginsassin verletzt

Schlotheim (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem eine 14-jährige Fahrzeuginsassin leicht verletzt wurde. Der 39-jährige Fahrer eines Mazda beachtete die Vorfahrt eines BMW nicht ausreichten, sodass in im Kreuzungsbereich mit der Schlosstraße zum Zusammenprall beider Fahrzeuge kam.

Beamte der Polizeiinspektion kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge des Unfalls ein.

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