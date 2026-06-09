Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsunfall bestätigte sich nicht
Mühlhausen (ots)
Am Montagabend wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es Hinter der Harwand einen Unfall gegeben haben könnte. Im Vorbeifahren hatte eine Frau eine Person unter einem Fahrzeug liegend gesehen. Rettungskräfte eilten zum Einsatzort, der schlussendlich keiner war, wie sich vor Ort herausstellte. Vermutlich wurden an dem betreffenden Fahrzeug Wartungsarbeiten durchgeführt, wozu sich eine Person unter das Auto begeben hatte, was den Anschein eines Unfalls erweckte.
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