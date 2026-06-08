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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer verunglückt - Alkohol war ursächlich

Heringen (ots)

Am Montag ereignete sich in der Nordhäuser Straße gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Mopedfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung von etwa 1,7 Promille kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde durch Rettungskräften in ein Klinikum gebracht, wo von ihm eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen wurde, um die Einwirkung des Alkohols gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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