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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.03.2026/20.03.2926, zwischen 23:50 bis 0:20 Uhr) entwendeten Unbekannte einen Geldbeutel aus einem Opel Zafira. Der 70-jährige Geschädigte hatte sein Auto zuvor am rechten Fahrbahnrand am Londoner Ring geparkt. Seinen Geldbeutel hatte er auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Als ihm dies kurze Zeit später auffiel, ging er nachsehen und bemerkte, dass die Scheibe seines Autos eingeschlagen und der Geldbeutel gestohlen worden war.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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