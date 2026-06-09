LPI-NDH: Person nach Auffahrunfall leicht verletzt

Heringen (ots) - Am Montag ereignete sich in der Nordhäuser Straße gegen 13.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Mopedfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung von etwa 1,7 Promille kam der Mann in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde durch Rettungskräften in ein Klinikum gebracht, wo von ihm eine Blutprobe zur ...

mehr