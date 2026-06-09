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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Person nach Auffahrunfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots)

Am Montagnachmittag befuhren zwei Autos hintereinander die Wendewehrstraße in Richtung Rosenhof. Als der Vorausfahrende verkehrsbedingt seine Fahrt verlangsamen musste, fuhr der Hinterherfahrende auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 28-jährige Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge des Unfalls gegen den 34-jährigen Fahrer ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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