PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Altleiningen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6233338

Die am heutigen 11.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten am Hauptbahnhof Koblenz angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 13:13

    POL-PDNW: Fahrt zum Getränkemarkt endet mit Anzeigen

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 11.03.2026 um 12:20 Uhr wurde ein 59-Jähriger mit einem Mercedes in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der aus Deidesheim stammende Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Getränkemarkt. Während der Kontrolle konnte dieser lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorzeigen. Da dieser jedoch schon seit Jahrzehnten in der ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:39

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruchsversuch in Kindergarten

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 06.03.2026, 16:00 Uhr, bis 09.03.2026, 07:30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in einen Kindergarten in der Weinstraße in Bad Dürkheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:14

    POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

    Altleinigen (ots) - Seit Montag, den 09.03.2026, 06:50 Uhr, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Altleiningen vermisst. Sie wurde zuletzt am 09.03.2026, gegen 06:50 Uhr, an der Wohnanschrift in Altleiningen gesehen und war auf dem Weg zur Schule. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren