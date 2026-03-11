POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 11.03.2026 um 12:20 Uhr wurde ein 59-Jähriger mit einem Mercedes in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der aus Deidesheim stammende Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einem Getränkemarkt. Während der Kontrolle konnte dieser lediglich eine nicht-europäische Fahrerlaubnis vorzeigen. Da dieser jedoch schon seit Jahrzehnten in der ...

mehr