Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen
Altleiningen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 11.03.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6233338
Die am heutigen 11.03.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten am Hauptbahnhof Koblenz angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell