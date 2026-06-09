Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schmierereien an Fassaden

Seebach (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Ortslage von Seebach ihr Unwesen getrieben. An der den Fassaden des Jugendclubs im Stadtweg sowie an einem Wohnhaus und einer Scheune in unmittelbarer Nähe wurden mehrere Graffiti aufgebracht. Ebenso wurde auf einer Kiste auf dem örtlichen Spielplatz eine Kiste beschmiert. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag 22 Uhr und Montag 6 Uhr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als zweieinhalbtausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0142064

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