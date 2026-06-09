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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision mit Baum auf der Landstraße

Mülverstedt (ots)

Auf der Landstraße 2100 ereignete sich am Dienstag gegen 00.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der 18-jährige Fahrer eines Volkswagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. An der Unfallstelle kamen die Kameraden der Feuerwehr, Rettungskräfte und ein Notarzt zum Einsatz. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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