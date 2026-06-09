Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Baum auf der Landstraße
Mülverstedt (ots)
Auf der Landstraße 2100 ereignete sich am Dienstag gegen 00.20 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der 18-jährige Fahrer eines Volkswagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. An der Unfallstelle kamen die Kameraden der Feuerwehr, Rettungskräfte und ein Notarzt zum Einsatz. Der verunfallte Fahrzeugführer wurde in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.
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