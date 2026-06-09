Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomatensprengung

Roßleben-Wiehe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter am Schulberg einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ziel solcher Aktionen ist es, an Bargeld und Zigaretten zu gelangen. Ein Zeuge hörte kurz vor halb 2 eine Schiebetür von einem PKW. Unmittelbar danach kam es zu einer Explosion, welche vermutlich durch das Einleiten von Gas verursacht wurde. Bei der Detonation wurde der gesamte Automat von der Wand gerissen. Die Bauart des Automaten bedingte, dass die unbekannten Täter weder an die Geldkassette, noch an die Ware gelangten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Wer zu Tatzeit Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an die Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu wenden. Aktenzeichen 0142286

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