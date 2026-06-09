Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Zeugen halten flüchtigen Taschendieb auf

Leinefelde (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße kam es Montagabend zu einem Taschendiebstahl von einem Portemonnaie. Ein 26-jähriger Mann zog einer Frau die Geldbörse von hinten aus der Tasche. Dies wurde durch die Frau bemerkt und sie schrie sofort laut nach Hilfe. Davon erschrocken warf der Täter sein Beutegut weg und versuchte fußläufig die Flucht in Richtung Ausgang anzutreten. Hier traf er auf zwei Männer, welche sich ihm in den Weg stellten. Als der Täter dennoch versuchte, sich vorbeizudrängeln, gerieten die drei Männer in eine Rangelei mit dem Ende, dass der flüchtige Taschendieb von den beiden Zeugen zu Boden gebracht wurde.

Dort wurde er bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Eichsfeld festgehalten. Dieses couragierte Verhalten verhinderte die Flucht eines Täters und wird im Rahmen des sogenennten Jedermannsrechts gesetzlich gerechtfertigt. Dies bedeutet, dass Personen einen flüchtigen Täter festhalten dürfen, bis die Polizei eintrifft. Die Geldbörse konnte der Frau wieder überreicht werden und keine Person wurde durch das Einschreiten verletzt.

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