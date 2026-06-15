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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Unbekannte flüchten nach Einbruch in Berufskolleg

Coesfeld (ots)

Zwei unbekannte Täter kletterten am Samstag (13.06.) gegen 18:40 Uhr über einen etwa 2,50 Meter hohen Zaun auf dem Gelände des Berufskollegs und gelangten zu zur Treppe eines Notausgangs. Die öffneten eine Tür zum zweiten Obergeschoss, dabei lösten sie Alarm aus und flüchteten in Richtung Innenstadt. Zeugen beobachteten die Männer, die wie folgt beschrieben werden:

1.Täter

   -männlich -18 - 19 Jahre -schwarzer Hoodie -schwarze Hose -180 - 
183 cm -schwarze Sneaker mit weißem Nike-Logo an der Seite 
-kräftige/Muskulös Statur -schwarze Sturmhaube -blaue Augen

2.Täter

   -männlich -18 - 19 Jahre -schwarzer Hoodie -schwarze Hose -180 - 
183 cm -schwarze Sneaker mit weißem Nike-Logo an der Seite -schlanke 
Statur

Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-14201 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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