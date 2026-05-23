LPI-G: (G) Vermisstenfahndung aufgehoben (ELS 26122559)

Greiz (ots) - Greiz. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin wurde am Donnerstagmorgen (21.05.2026) bei einem Verkehrsunfall auf der B94 zwischen Zoghaus und Neukurtschau leicht verletzt. Die Frau kam auf regennasser Fahrbahn nach einer Linkskurve von der Straße ab und kollidierte mit einer Felswand. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst ...

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