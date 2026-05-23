LPI-G: (G) Vermisstenfahndung aufgehoben (ELS 26122559)
Gera (ots)
Gera. Der seit 22.05.2026, 21:15 Uhr vermisste Jugendliche aus Gera konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung. Es wird gebeten, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder des Betroffenen nicht weiter zu verbreiten beziehungsweise diese aus entsprechenden Veröffentlichungen zu entfernen. (MW)
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