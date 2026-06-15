Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade/Zwei Verletzte bei Unfall auf der B474

Coesfeld (ots)

Eine 82-jährige Radfahrerin aus Olfen war am Montag (15.06.) gegen 11:00 Uhr auf der K23 in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs. Die Frau beabsichtigte, die kreuzende B474 zu überqueren. Dabei übersah sie nach den bisherigen Ermittlungen einen 23-jährigen Motorradfahrer, der auf der B474 aus Fahrtrichtung Dülmen kommend in Richtung Seppenrade unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide verletzt wurden. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser, das Motorrad wurde abgeschleppt. Die B474 blieb für die Unfallaufnahme bis etwa 12:30 Uhr gesperrt.

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